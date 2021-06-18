“Available Now” موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 وخطوات الاستعلام عبر موقع cinq.onec.dz

موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة للبحث عن موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 في جميع الولايات الجزائري، وذلك حيث يسعى آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة التعليم الإبتدائي الفصل الثاني للعام الدراسي 2021، وكانت الامتحانات الخاصة بالشهادة الابتدائية قد انتهت منذ أيام قليلة، وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن الاستعلام عن النتائج وكشف النقاط سيتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل حول الإعلان عن النتائج وخطوات الاستعلام عنها دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة.

موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

ما زالت محركات البحث مشتعلة في جميع الولايات الجزائرية وذلك من أجل معرفة موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 والموعد الرسمي للإعلان عن هذه النتائج حيث قالت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه من المتوقع ظهور النتائج في أحد أيام الثامن عشر أو العشرين من شهر يونيو الجاري، وأعلنت أنها تحرص كل الحرص على سلامة جميع المواطنين وأولياء الأمور من انتشار فيروس كورونا في العالم لذا أعلنت عن موقع إلكتروني خاص بها من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بشهادة التعليم الإبتدائي الفصل الثاني للعام الدراسي 2021.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

بعد الاستعلام عن الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية لظهور نتائج الشهادة الابتدائية وذلك عن طريق موقع اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، يمكن الآن التعرف على الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن النتائج:-

الدخول إلى موقع الديوان الوطني.

إدخال رقم التسجيل ورقم الجلوس الخاص بالطالب والموجودين على ورقة الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

الإجابة عن السؤال الرياضي.

الضغط على إظهار النتيجة.

شهدت محركات البحث في العديد من الولايات الجزائرية المختلفة بحثًا كبيرًا عن النتائج الخاصة بشهادة التعليم الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، وذلك حيث قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالإعلان عن الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها على الإنترنت من أجل الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.