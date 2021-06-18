لافروف يدعو بريطانيا إلى إزالة الأنقاض فى العلاقات مع موسكو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان مقتضب عن وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف بحث مع نظيره البريطانى خطة العمل المشتركة الشاملة، والوضع فى بيلاروس وأوكرانيا.
وأضاف البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول التعاون فى مكافحة جائحة فيروس كورونا، كما تم تحديد الحالة غير المرضية لمستوى العلاقات الثنائية، التى تقع مسؤولية تدهورها بالكامل على عاتق لندن".
وشدد الجانب الروسى على ضرورة "نأى الجانب البريطانى عن الاتهامات التى لا أساس لها والخطاب الاستفزازى فى الحوار بين الدول الذى لا تدعمه حقيقة واحدة، وضرورة عودة لندن إلى التواصل المبنى على الاحترام والندية".
ولفتت الوزارة إلى أن "لافروف أشار إلى الطبيعة الانتقائية للاتصالات التى يمارسها البريطانيون والمتعلقة بالقضايا التى تهم بريطانيا حصرا، المرفوضة فى الممارسة الدبلوماسية العادية".
وجاء فى بيان الخارجية الروسية أن "لافروف دعا الجانب البريطانى إلى تعاون مسؤول على أساس الاعتبار المتبادل للمصالح، وصياغة أجندة إيجابية للتعاون الروسى البريطانى".
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