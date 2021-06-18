البرازيل تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليونا و702.630 إصابة، فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 496.004.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية فى عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.