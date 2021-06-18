رابط نتائج بكالوريا جويلية 2021 الديوان الوطني في الجزائر bac.onec.dz

رابط نتائج بكالوريا جويلية 2021 ، من أكثر الروابط الإلكترونية التعليمية، الذي ازداد البحث عنها خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع بدء انطلاق اختبارات التعليم الثانوي في الجزائر، والذي تم الإعلان عن موعدها من خلال مؤتمر صحفي، قام به المتحدث الرسمي عن الديوان الوطني لوزارة التربية الوطنية في الجزائر، لإعلان خطة سير الامتحانات، كافة الشعب الدراسية والتي سبدأت من يوم الأحد 20 جوان 2021م، والتي تستمر لمدة 5 أيام متتالية، مع الوضع في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار جائحة كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، والجدير بالعلم أيضًا فإن نهاية موعد اختبارات البكالوريا، يوم الخميس القادم 25 جوان 2021م، وبناء على ذلك بدأ البحث عن موعد نتائج البكالوريا 2021.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن تاريخ إعلان نتائج بكالوريا 2021، وفق ما تم التصريح به، من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، سيكون بمشيئة الله يوم الخميس 22 جويلية 2021 المقبل، حيث يتم تصحيح اختبارات التعليم الثانوي، يوم 30 من جوان الحالي، وبعد ذلك تبدأ عملية التجميع والتصويب، من خلال الوزارة، تزامنًا مع إجراء الاختبارات دون توقف، وذلك الموعد الذي قررته الوزارة، بصورة مبدئية إلا إذا طرأ مستجدات بالساحة التربوية، والجدير بالعلم أيضًا أن أولياء الأمور في تلك الفترة في انتظار إعلان نتائج السانكيام للتعليم الابتدائي 2021، كذلك ينتظر طلاب التعليم المتوسط، يوم 5 جويلية القادم ، نتائج البيام 2021، بعد أن أنهوا آخر مادة من اختبارات البيام للعام 2021م.

خطة وزارة التربية الوطنية الجزائرية لتصحيح أوراق التعليم الثانوي وإعلان النتائج 2021

كذلك ضمن الخطة التي تم وضعها، من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، لسير عملية تصحيح البكالوريا، وصدور نتائج البكالوريا 2021، فسوف يتم تصحيح كل مادة لمدة أسبوع، حيث يتم تجميع وإغفال وتشفير أسماء المعنيين، في نفس يوم أداء الاختبار، ثم يتم إرسال أوراق الإجابات، إلى مراكز التجميع ال18، الموزعة وطنيًا، ويستمر ذلك حتى أداء خامس يوم من الاختبارات، ليتم إرسالها بعد ذلك، لمراكز التصحيح الذي يبغ عددها 87 مركز، ليتم بها تصحيح أوراق، أكثر من 781 ألف طالب وطالبة، وسط إجراءات أمنية، وسرية مشددة من قبل الدولة.

خطوات الاستعلام من خلال الرابط الرسمي نتائج بكالوريا 2021 الجزائر

في الختام لراغبي الاستعلام، عن نتائج البكالوريا 2021، سواء من الطلاب أو الطالبات أو أولياء الأمور، الاستعلام من خلال رابط موقع ظهور نتائج بكالوريا 2021 bac.onec.dz، والذي سوف يكون متاح فور صدور نتائج البكالوريا 2021، مع العلم أنه الرابط الرسمي الوحيد، للديوان الوطني وزارة التربية الوطنية في الجزائر.