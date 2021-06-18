“اعرف الآن” جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021 ومواعيد آداء الامتحانات

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021، قامت وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021، وذلك لجميع الفروع الدراسية، كما قامت بتحديد موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2021-2021، حيث سيكون في يوم 19 من شهر يونيو الجاري وحتى 30 يونيو من نفس الشهر ومن نفس السنة، لذا سنتعرف معكم متابعينا على هذا الجدول الذي يريد الملايين سواء من دولة السودان أو الطلاب المقيمين هناك للدراسة.

امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021

وقبل التعرف على جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021، وجب الإشارة إلى أن هناك القليل من الأيام التي تفصل طلابنا عن إجراء الامتحانات السودانية للشهاة السودانية، حيث ستبدا هذه الامتحانات يوم 19 من شهر يونيو لعام 2021 على حسب البيان الذي أعلنته وزارة التربية العراقية، ولكن في االأصل فقد قام الطلاب باداء الامتحانات منذ يوم 6 في الشهر الجاري، على ان تتم وفق مجموعة من الضوابط والاجراءات الاحترازية المشددة للتقليل من انتشار فيروس كورونا المزمن، والذي اجتاح البلاد في فترة قليلة جدًا.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021

والآن متابعينا سنتعرف معًا على جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021، فقد صرحت الوزارة باتباع خطة منظمة وممنهجة لأنجاح السنة الدراسية في ظل ما هو منتشر من أوضاع صحية، وزيادة أعداد المصابين من فيروس كورونا، كما حصت على الإشارة بأن الامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة وشهادة الأساس ستجرى بطريقة نحافظ بها على أبنائنا من انتقال العدوى لهم ولأسرهم، وإليكم الجدول:

السبت 19/6/2021 : تربية إسلامية.

الأحد20/6/2021 : حاسوب.

الاثنين 21/6/2021 : إحياء.

الثلاثاء 22/6/2021 : جغرافيا.

الخميس 24/6/2021 : دراسات.

السبت 26/6/2021 : لغة عربية.

الأحد 27/6/2021 : تاريخ.

الثلاثاء 29/6/2021 : رياضيات.

الأربعاء 30/6/2021 : لغة انجليزية.

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة عن الجدول الخاص بامتحانات الثانوية العامة السودانية 2021 التي أصبح يفصلنا عنها أيام قليلة جدًا، ويمكن لكافة الطلبة والطالبات طلبة المرحلة الثانوية العامة السودانية 2021 التعرف على الجدول والمواد التي سيؤدونها كما ذكرنا في أعلى هذا المقال، ويتمنى جميع العاملين على موقع ثقفني التوفيق لجميع الطلبة والطالبات طلاب الثانوية العامة السودانية 2021.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021

في ظل اقتراب امتحانات الصف الثالث الثانوي في السودان تزداد عمليات البحث عبر مختلف المحركات السودانية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2021 وذلك حيث يرغب العديد من الطلبة التعرف على الجدول الخاص بالامتحانات من أجل الاستعداد بشكل جيد للامتحانات، واليكم في هذا المقال الجدول الرسمي الخاص بالشهادة الثانوية 2021.