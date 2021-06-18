تستر على قتل زوجته وكشفته ساعتها الذكية

قالت الشرطة اليونانية، الخميس، إن رجلا، ادعى من قبل أن لصوصا اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهرا، اعترف بأنه القاتل بعد ما يزيد قليلا عن شهر من إبلاغه عن الهجوم في ضاحية بالعاصمة أثينا.
وجاء في بيان من الشرطة: "فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021"، مضيفا أن زوجها البالغ من العمر 33 عاما اعترف بالذنب.
وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته.
لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها، تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.
وقال مصدر في الشرطة إن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.
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