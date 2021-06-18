إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية ومقتل شخص وإصابة 13

جدة - نرمين السيد - وذكرت "وكالة فرانس برس"، صباح اليوم الجمعة، بأنه خلال عملية إطلاق نار مكثف، قتل شخص وأصيب حوالى 13 آخرين، فى غرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وأكدت الوكالة أن الإصابات جاءت على خلفية عمليات إطلاق نار فى عدة أماكن فى منطقة فينيكس الحضرية، بولاية أريزونا الأمريكية، أمس الخميس، وبأن الشرطة الأمريكية نجحت فى إلقاء القبض على المشتبه به.

وأوضحت أنه على الرغم من إلقاء القبض على المشتبه به، فإن السلطات الأمريكية قالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشخص مسؤولا عن جميع عمليات إطلاق النار.

ونقلت الوكالة على لسان أحد ضباط شرطة المدينة أن السلطات الأمريكية تحقق فى حوالى 8 عمليات إطلاق نار منفصلة، على الأقل، وقعت فى المدينة، منذ ظهر أمس الخميس، وأن حوالى 4 من المصابين أصيبوا بشظايا، وحالات إصابات أخرى مختلفة، لم توضحها 3 مستشفيات فى المدينة بعد، وهى الأماكن التى يتواجد فيها المصابين فى الوقت الحالي.