أمازون السعودية يوم برايم كوبون خصم وعروض استثنائية

أعلن متجر أمازون السعودية amazon.sa عن عروض وخصومات ضخمة بالإضافة إلى كوبونات خصم كبيرة، وذلك في يوم برايم، الذي حدده عبر موقعه الإلكتروني.

وأتاح متجر أمازون إمكانية تجربة “أمازون برايم” لمدة 30 يوما مجانا، كاشتراك تجريبي مجاني يمكن إلغاؤه في أي وقت، حيث يوفر العديد من المنتجات بأسعار مخفضة للغاية، إلى جانب إمكانية الشحن الدولي المجاني والشحن السريع للمنتجات المحلية.

كوبون خصم أمازون السعودية

أعلن امازون السعودية أنه سيتم منح خصم إضافي بنسبة 10% عند الدفع عن طريق استخدام بطاقات ماستركارد التابعة للبنك الأهلي السعودي snb، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لنسبة الخصم هي 100 ريال.

كما أوضح امازون أنه سيتم توفير العديد من كوبونات الخصم على معظم المنتجات في يوم برايم المقرر يومي 21 و22 يونيو/ حزيران الجاري.

عروض يوم باريم

يبشر متجر أمازون السعودية زبائنه بعروض استثنائية في يوم برايم المقبل، حيث يقدم العديد من النصائح التي تساعد على عقد أفضل صفقة خلال هذا اليوم، وهي:

عروض يوم برايم تختلف حسب اللون، واللون الأزرق يعني أفضل توفير ممكن. عليك إضافة المنتجات المؤهلة لبرايم مسبقا إلى عربة التسوق الخاصة بك، حتى تكون أول شخص يشتريها في يوم برايم. يجب أن تفعّل التنبيهات على المنتجات التي ترغب في شرائها، حتى لا تفوت عروضها المنتظرة.

خطوات الاشتراك في برايم

يمكن الاشتراك في أمازون برايم بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني لمتجر أمازون السعودية أو التطبيق الإلكتروني، وذلك وفق الشروط الآتية:

ابدأ اشتراكك التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا من أمازون برايم.

بعد الاشتراك التجريبي المجاني، قيمة اشتراك أمازون برايم 16 ريال شهريا.

يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

يتيح أمازون السعودية برايم توصيل سريع ومجاني للمنتجات المحلية خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة. كما يوفر أمازون توصيل دولي مجاني للطلبات فوق 200 ريال من متجر أمازون العالمي. يوفر امازون برايم أفلام مشاهدة حصرية لأحدث الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى أحدث ألعاب الفيديو والكمبيوتر المجانية. سعر أمازون برايم 14 ريال فقط شهريا، ويمكن إلغاؤه في أي وقت تشاء، مع منح شهر تجريبي مجاني.

لماذا تشترك في أمازون برايم؟