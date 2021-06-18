بلينكن ولابيد يناقشان تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، ليلة الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الخميس مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وتناولا "ضرورة تحسين العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب عملية".

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "تبادلا أيضا الآراء حول فرص تعزيز جهود التطبيع وكذلك قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك إيران". وأقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بفارق صوت واحد فقط. وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا ضد 59 لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة نفتالي بينيت. وسوف يتولى نفتالي بينيت القومي المنتمي لأقصى اليمين رئاسة الحكومة التي تضم أحزابا من اليمين واليسار لمدة عامين، قبل أن يتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة لعامين مماثلين.

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