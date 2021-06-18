رابط استخراج نتائج السانكيام 2021 عبر الديوان الوطني

نعلن لكم طريقة استخراج نتائج السانكيام 2021 في الجزائر بعد أن أعلن موقع الديوان الوطني عبر بوابته الإلكترونية عن رصد نتائج المرحلة الابتدائية أو ما تسمى بمرحلة السانكيام لعام 2021، خلال الأيام القليلة الآتية، ومن خلال موقع التربية والتعليم الوطني يتمكن طلاب المرحلة الابتدائية في الوطن العربي من الاستعلام عن هذه النتائج من خلال الموقع المخصص للسانكيام، وقد أكدت وزارة التعليم الوطني في بعض تصريحاتها أن موقع المخصص للمسابقات والامتحانات يقوم بتوفير النتائج باستخدام رقم التسجيل، ومن خلال هذا المقال نوفيكم بكافة التفاصيل حول هذا الأمر.

أعلن وزير التربية والتعليم بالجزائر عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج السانكيام في يوم 20/6/2021، حيث قام طلاب المرحلة الابتدائية بالانتهاء من أداء الامتحانات يوم 2/3/2021، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد أكد الوزير على أنه فور الانتهاء من أداء الامتحانات قامت الجهات المختصة بتصحيح الأوراق ورصد درجاتها،

ويمكن للطلاب الاستعلام عن ها بعد استخراج كشف مخصص للشهادة الابتدائية برقم حساب كل طالب.

كما يمكن لأولياء الأمور الدخول عبر موقع الديوان الوطني التابع إلى وزارة التربية الوطنية لعام 2021، والاستعلام عن النتائج الخاصة بأبنائهم من خلاله بعد أن تم إعلانها خلال الساعات الماضية.

الآن يستطيع الطلاب أو أولياء الأمور من الاستعلام بكل سهولة عن نتائج الفصل الدراسي الثاني لمرحلة السانكيام باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الديوان الوطني

قم بكتابة رقم التسجيل المخصص للطالب.

قم بكتابة الرقم السري المخصص لكل طالب.

قم بكتابة الرقم الذي يتم إرسالها لك عبر الشاشة.

قم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة وسوف تظهر في الحال.

نتائج الشهادة الإعدادية

ويمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في الجزائر معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني وإدخال الرقم الخاص بهم، وذلك من خلال النظام الإلكتروني الذي تتبعه دولة الجزائر في الإعلان عن نتائج جميع المراحل الدراسية المختلفة، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون إعلان النتائج.