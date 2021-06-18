كيفية الاشتراك في أمازون برايم.. عروض وخصومات كبيرة

سؤال “كيفية الاشتراك في أمازون برايم؟” سوف نجيب عنه بكل تفاصيله في السطور التالية، كما سنوضح رسوم الاشتراك ومميزاته في أمازون السعودية وأمازون الإمارات.

وأطلقت شركة أمازون خدمة أمازون برايم Amazon Prime عام 2005 التي تقدم مميزات عديدة للمشتركين فيها، والذين يزيد عددهم عن 200 مليون شخص حول العالم.

وأتاح متجر أمازون إمكانية تجربة “أمازون برايم” لمدة 30 يوما مجانا، كاشتراك تجريبي مجاني يمكن إلغاؤه في أي وقت، حيث يوفر العديد من المنتجات بأسعار مخفضة للغاية، إلى جانب إمكانية الشحن الدولي المجاني والشحن السريع للمنتجات المحلية.

كيفية الاشتراك في أمازون برايم؟

أوضحت شركة أمازون أنه يمكن الاشتراك في أمازون برايم، وفق ما يلي:

يبدأ الاشتراك التجريبي لمدة 30 يومًا مجانا.

بعد انتهاء فترة الاشتراك التجريبي المجاني، قيمة اشتراك أمازون برايم في السعودية هي 16 ريال شهريا.

قيمة اشتراك أمازون برايم في الإمارات هي 16 درهم شهريا.

مميزات الاشتراك في أمازون برايم

هناك العديد من المميزات الكبيرة تتيحها أمازون للمشتركين في أمازون برايم، وهي كما يلي:

إمكانية توصيل سريع ومجاني للمنتجات المحلية، حيث يتم التوصيل خلال يوم واحد فقط. يوفر أمازون برايم إمكانية توصيل دولي مجاني للطلبات فوق 200 ريال/درهم من متجر أمازون العالمي. كما يتيح اشتراك امازون برايم مشاهدة حصرية لأحدث الأفلام والمسلسلات. الاشتراك يمنح المستخدمين كذلك، إمكانية الحصول على أفضل وأحدث ألعاب الفيديو وألعاب الكمبيوتر بشكل مجاني. من الجدير بالذكر أن سعر أمازون برايم 14 ريال فقط شهريا في السعودية و16 درهم في الإمارات. يحق لأي مستخدم إلغاء اشتراكه في أمازون برايم وقتما يريد.

نصائح وعروض أمازون في يوم باريم

يقدم متجر أمازون في الإمارات والسعودية، عروضا استثنائية لمشتركي أمازون برايم في “يوم برايم”، كما ينصح بالخطوات التالية للاستفادة من العروض: