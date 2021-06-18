إجازة عيد الاضحى 1442 للقطاع الحكومي هي بالطبع من أكثر ما يشغل جميع الموظفين والموظفات المنتمين إلى مؤسسات القطاع العام داخل المملكة العربية السُّعُودية، ولقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عن موعد بَدْء هذه الإجازة بالتفصيل خصوصًا إنها مرتبطة بموسم الحج ، إلى جانب تحديد موعد عودة الموظفين بعد انتهاء الإجازة أيضًا وهذا ما سوف يتم توضيحه بالتفصيل لاحقًا عبر الفقرات والسطور التالية.

إجازة عيد الاضحى 1442 للقطاع الحكومي

سوف تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السُّعُودية مع حلول شهر ذي الحِجَّة 1442 ، وتحديدًا في اليوم الخامس من شهر ذي الحِجَّة 1442 هـ المُوافق الخامس عشر من يوليو 2021م أي إن الإجازة سوف تبدأ في التاريخ التالي للقطاع الحكومي:

موعد إجازة عيد الأضحى هجريًا (5 – 12 – 1442 هـ).

موعد إجازة عيد الأضحى ميلاديًا (15 – 7 – 2021 م).

موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 1442

إلى جانب توضيح متى تبدا اجازة عيد الاضحى 1442 السعودية ؛ قد تم الإعلان كذلك عن إنه سوف تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ١٤٤٢ هـ أيضًا في التواريخ التالية:-

اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحِجَّة 1442 هـ أي (5 – 12 – 1442 هـ).

يُوافق ذلك يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو 2021م أي (25 – 7 – 2021 م).

موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى ١٤٤٢

سوف تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 15 عشر يومًا ، وآخر يوم في الإجازة هو سوف يكون في الخامس عشر من ذي الحِجَّة ؛ وسوف يعود الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الحكومي والعمل العام داخل المملكة العربية السُّعُودية إلى مُبَاشرة واستئناف العمل مرة أخرى بعد انتهاء الإجازة في اليوم المُوافق تحديدًا بالتاريخ الهجي والميلادي ، ما يلي:

اليوم السادس عشر من شهر ذي الحِجَّة لعام ١٤٤٢ هـ الموافق (16 – 12 – 1442 هـ).

اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 2021م أي (26 – 7 – 2021 م).

بعد توضيح موعد إجازة عيد الاضحى 1442 للقطاع الحكومي في المملكة العربية السُّعُودية ؛ تُجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر ينطبق على عدد كبير من الوظائف ولكنه لا يشمل كافة الوظائف العامة والحكومية كما هو الحال في الوظائف الخاصة بالحفاظ على الأمن وحماية المواطنين في أثناء إجازة العيد بالإضافة إلى بعض الوظائف الأخرى المتعلقة وموسم الحج وغيرها.