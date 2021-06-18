“استعلام هنا” نتائج شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع فضاء

نتائج السانكيام برقم التسجيل متاح الآن بخطوات بسيطة نوضحها لك في هذا الموضوع، فبعد الإعلان عن موعد نتائج الشهادة الإبتدائية أصبح الطلاب وأولياء الأمور في ترقب لظهور النتيجة، والبعض لا يعلم كيفية الحصول على النتيجة إلكترونيًا وأي موقع سيظهر عليه لذلك نقدم لكل كافة التفاصيل.

نتائج السانكيام برقم التسجيل عبر موقع فضاء 2021

لمن يتسائل عن موعد ظهور نتائج سانكيام فقد أصدرت وزارة التعليم بالجزائر بيان أوضحت فيه أن تصحيح وتجميع الدرجات قد تم الانتهاء منها، والآن على الجميع ترقب إعلان النتائج على موقع وزارة التعليم الوطنية أو موقع فضاء أولياء الأمور والذي قد يكون يوم 16 يونيو أو 18 يونيو، وأن الحصول على النتيجة يكون برقم التسجيل الخاص بكل طالب الذي حصل عليه في استدعاء الامتحان الذي أُرسل له من قِبل المؤسسة التابع لها، وإليكم في السطور القادمة طريقة وخطوات الحصول على النتائج إلكترونيًا عبر موقع فضاء برقم التسجيل.

الدخول إلى موقع فضاء أولياء الأمور.

أولياء الأمور. الضغط على خانة تسجيل جديد.

ملأ استمارة البيانات الشخصية.

كتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

مراجعة البيانات مرة أخرى للتأكد من صحتها.

ادخال البيانات الخاصة بولي الأمر.

الضغط على خانة الأبناء المتمدرسين.

اضغط على تسجيل جديد ومن ثم ادخل بيانات الطالب.

قم بطباعة الاستمارة.

خطوات الحصول على نتائج سانكيام عبر موقع فضاء أولياء الأمور

وبعد التسجيل في الموقع عليكم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

ادخل مرة أخرى على موقع فضاء.

قم بكتابة رقم التسجيل.

قم بكتابة الرقم السري.

أخيرًا اضغط على إظهار النتيجة.

ختامًا لموضوعنا نتائج السانكيام برقم التسجيل عبر موقع فضاء 2021 نوضح لأولياء الأمور ضرورة طباعة الاستمارة لتأكيد التسجيل في الموقع.