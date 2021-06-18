نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توظيف الطلبة خلال الإجازة الصيفية تعرف على الشروط والضوابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة توظيف الطلبة خلال الإجازة، من خلال الموارد البشرية تم تدشين إعلان من وزارة الموارد البشرية والإمارة حملة مبكرة في إطار برنامج “وجهني” لتعريف الشباب من المدارس والكليات بفرص التدريب الميداني والعمل الصيفي خلال الإجازات الدراسية ، والعمل مع جهات القطاع الخاص، وقد تم التعاون من قبل وزارة التربية والتعليم والجامعة لتحديد ثمانية شروط للاستفادة من توظيف صاحب العمل والتدريب “الصيفي”.

وكان أبرزها الموافقة الخطية للشخص الذي لديه وصاية على الطالب وعمله من 15 إلى أقل من 18 عامًا، وكذلك في التدريب في حالة الطلاب الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وأقل من 18 عامًا يجب توفر شهادة عدم ممانعة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب. ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على شروط وضوابط توظيف الطلبة.

شروط توظيف الطلبة

وبحسب نشاط بدأته الوزارة على الحساب الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، فإن برنامج “وجهني” يتيح للطلاب الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي في مؤسسات القطاع الخاص ، وأشار إلى أن البرنامج يندرج تحت “توطين 360“. وهي إحدى المبادرات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع كلاً من وزارة التربية والتعليم والجامعات. حيث وضع البرنامج ثمانية شروط للتوظيف جاءت كالتالي:

الموافقة الخطية أو الكتابية من ولي أمر الطالب أو من له وصاية عليه، وعمله من 15 إلى أقل من 18 عامًا، وكذلك الطالب الحدث البالغ من العمر 12عامًا وأقل من 18 عاماً

يجب أن تتوافر بطاقة الهوية الإماراتية

توافر شهادة الميلاد للطالب

وكذلك توافر شهادة لياقة صحية

أن لا يكون العمل من الأعمال المحظورة لصغار السن.

الطالب الذي ينتمي لجنسية أخري يجب ان تكون الإقامة سارية ومثبتة في جواز السفر

يجب توافر شهادة عدم ممانعة من جهة التعليم المنتمي لها الطالب

يجب أن لا تكون المنشأة التي تعمل على تدريب الطالب موقوفة من الوزارة

ضوابط توظف الطلبة خلال الإجازة

جاء توظيف الطلبة خلال الإجازة الصيفية من خلال الموارد البشرية على عدة ضوابط يجب أن يعمل بها صاحب المنشأة وكانت كالآتي:

أولاً، أن لا يعمل صاحب المنشأة على تشغيل الطلاب ليلاً في مشروعات الصناعة.

ثانياً، أن تكون مدة العمل ٦ ساعات يومياً، مع اعطاء فترات راحة للصلاة وتناول الطعام

ثالثًا، كذلك لا يعطى للطالب ساعات عمل إضافية، وعدم بقاء الطالب في العمل بعد انقضاء مدة العمل، وعدم تشغيله خلال أيام الراحة.

رابعاً، يتوجب تدريب الطلاب على التعامل مع وسائل السلامة، والصحة المهنية

كذلك تضمنت خطة توطين الوظائف للطلاب على أن يقوم صاحب المنشأة بعمل ملف خاص بالطالب ويتم فيه حفظ اسم الطالب وعمره وسنه من الحدث وكذلك الهوية الوطنية، ومحل إقامة الطالب وتاريخ استخدامه للعمل. واخيراً وجهت الوزارة رسالة إلي أصحاب الوكالات التي تندرج مع برنامج “وجهني” ضرورة تطبيق الشروط والإجراءات اللازمة لتوظيف وتدريب الطلاب.