شروط الألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية العامة 1442 ، أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام حيث ينتظر النتيجة الألف من الطلاب من أجل الألتحاق بالكلية العسكرية في العام الدراسي الجديد 1442، وقد بدأ التقديم من اليوم الأول من شهر يونيو 2021 للطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة لهذا العام من الذكور والإناث ووضعت إدارة الكلية عدة شروط وأيضاً ورابط النتائج وسوف نعرضها لكم من خلال موقعنا هذة الشروط.

شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية.

حرصت كلية الملك خالد العسكرية على وضع بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها بالأشخاص الذين يريدون التقديم بالكلية العسكرية وهي:

أن يكون المتقدم على الألتحاق بكلية من أصل سعودي.

أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضية مخلة للأخلاق أو الأمانة.

لايقل عمر المتقدم عن 17 عام ولايزيد عن 25 عام.

أن يكون حاصل على الثانوية العامة في العلوم الطبية، ولايقل المعدل التراكمي 80 في المائة.

أن يكون خريجي الثانوية العامة لهذا العام ولايقبل سنوات سابقة.

أن لأ يكون وقد سبق لة الزواج من غير سعودية.

لابد من أن يكون طولة يتناسب مع وزنة.

أجتياز كافة الأختبارات الطبية واللياقة البدنية والتذكية الأمنية التي وضعتها الكلية.

رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية 1442.

قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بوضع رابط للحصول على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني ودون الذهاب لأي مكان ومعرفة النتائج الخاصة بالكلية عن طريق القيام بتسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية وبعدها قم بالضغط على عرض النتيجة ومعرفة النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة القبول بكلية الملك خالد العسكرية.