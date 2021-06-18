إعلان نتائج التحصيلي الآن عبر توكلنا وموقع قياس كيفية الاستعلام ورابط نتائج أختبارات التحصيلي

إعلان نتائج التحصيلي موعد ينتظره عدد كبير من طلاب الثانوي العام في المملكة العربية السعودية تلك الاختبارات التي تمهد لقبول الطلاب في الجامعة لعام 1443 وتقيس مدى التحصيل الدراسي للطالب عبر الثلاث سنوات التي أمضها بالمرحلة الثانوية بحيث لايتم القبول بالجامعة إلا بعد اجتياز الطالب عدة اختبارات مثل اختبار الثانوية العامة، و اختبارات القدرات ، واختبار التحصيلي، وتقوم هيئة التعليم والتدريب ب إعلان نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا وموقع قياس ومن خلال موقع ” ثقفني” سوف نوضح للطلاب وأولياء الأمور كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي وموعد إعلان نتائج التحصيلي الفترة الأولى.

موعد اعلان نتائج اختبارات التحصيلي

أعلنت اليوم هيئة التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن إعلان نتائج التحصيلي، ويمكن الإطلاع على النتائج من خلال موقع قياس وتطبيق توكلنا برقم الهوية الوطنية تلك الاختبارات يتم على أسسها قبول طلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية للانتقال إلى الجامعات السعودية، التي تحدد نسب للقبول، وقد أوضح الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين الذي يختص بالرد على استفسارات الطلاب المستفيدين من الخدمات التي تقدم عبر المركز الوطني للقياس والتقويم الذي يتبع هيئة تقويم التعليم أن عملية التصحيح استغرقت حوالي شهرو أن موعد أعلان النتائج :

نتيجة الفترة الأولي لاختبارات التحصيلي رسمياً ستوافق يوم الخميس 17 من يونيه. نتائج التحصيلي الفترة الثانية الخميس يوم1 يوليو.

نسب درجات قبول الجامعات السعودية

تعرف النسب الموزونة بأنها مقياس لقبول الطلاب في الجامعات بالمملكة حيث تختلف بالنسبة للأقسام العملية، والأدبية وداخل الجامعة هذا بحسب التخصص ولكن في أغلبية الوقت تحسب بهذه النسب:

30 % لثانوية العامة.

20% % نتائج اختبارات التحصيلي.

50% للقدرات العامة.

رابط نتائج التحصيلي1422

للاطلاع على نتائج التحصيلي يتم الدخول على موقع قياس أوعبر تطبيق توكلنا الذي تم أتاحته من قَبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (ساديا) بتعاون مع هيئة تقويم التعليم السعودي بحيث يمكن للطالبات، والطلاب من الاستعلام عن نتيجة التحصيلي الفترة الأولى وتحميل التطبيق من خلال متجر التطبيقات للأندرويد والأيفون وسوف نتناول كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي بالتفصيل.

طرق الاستعلام عن نتائج التحصيلي

عند إعلان نتائج التحصيلي يتم الاستعلام عن نتائج قياس تطبيق توكلنا ويتبع الأتي:

تحميل التطبيق من المتجر.

التسجيل في التطبيق(لابد من التسجيل في أبشر أولا في حال لم يسجل الطالب حساب أبشر يتم تعريف رقم الهاتف من خلال أحد المسجلين في أبشر)

أضغط تسجيل الدخول.

يظهر إشعار بالنتيجة فور تسجيل الدخول.

2- الاستعلام عن نتائج تحصيلي عبر موقع قياس.