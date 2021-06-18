اجازة عيد الاضحى ١٤٤٢ الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 الخدمة المدنية، يتزايد البحث بشكل يومي لمعرفة موعد وتاريخ إجازة عيد الأضحى 1442 لموظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص، حيث أن إجازة عيد الأضحى مدرجة من الإجازات الرسمية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، كونها مناسبة دينية يحتفل المسلمون في كل مكان بها، وعيد الأضحى هو العيد الثاني الذي شرعه الله لعباده بعد عيد الفطر، وهي إجازة مدفوعة الأجر، ننشر لكم موعد إجازة عيد الأضحى 1442 -2021 لموظفي القطاع الخاص و القطاع العام بناء على ما حددته وزارة الخدمة المدنية.

إجازة عيد الأضحى 1442 الخدمة المدنية

وكانت قد فتحت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل للعام 1442 – 2021، الأمر الذي استدعى الكثير لتسائل عن موعد إجازة عيد الأضحى، حيث يرغب العديد من سكان المملكة العربية السعودية في التسجيل في حج 1442 الذي يقتصر على المقيمين و المواطنين داخل المملكة.

وحسب التقويم الهجري أم القرى، فأن إجازة عيد الأضحى حيث ستكون في تاريخ 5-12-1442، وتنتهي في 15-12-1442 أي مع نهاية أيام التشريق.

إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين

وتبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 1442 حسب الخدمة المدنية في الخامس من شهر ذو الحجة، الموافق 15 يوليو 2021، وتنتهي أيام عيد الأضحى المبارك في 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021.

وسيتم الإعلان الرسمي من جهة حكومية توضح بالتفصيل مواعيد إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص والبنوك وموظفي الدولة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 1442

أيام قليلة تفصلنا عن دخول شهر ذو الحجة المبارك للعام 1442 – 2021، وبحسب رؤية هلال شهر ذو الحجة سوف يتم إصدار بيان رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح من خلاله مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والعام والبنوك، وذلك بعد أن تصدر المحكمة العليا في البلاد تحدد فيه موعد بداية شهر ذي الحجة، وسنترقب معكم هذا البيان لنوافيكم به فور صدوره.