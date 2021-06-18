التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجه الخطوات والشروط بالتفصيل

التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجه حيث هناك العديد من الأسر الريفية داخل المملكة العربية السعودية التي تبحث عن كيفية التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة حيث أن منصة ريف للأسر المنتجة تعمل على تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وتقوم أيضاً بالعمل على زيادة الإنتاج والكفاءة كما أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي وبرنامج ريف للأسر المنتجة يعتبر من أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.

التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجه

قامت جمعية الأسر المنتجة بإتاحة الفرصة للمواطنين بالسعودية للحصول على الدعم وذلك يتم من خلال منصة ريف الإلكترونية حيث أن كل مواطن بالمملكة يمكنه التسجيل في منصة ريف الإلكترونية بكل سهولة وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الدخول على رابط موقع منصة ريف الإلكترونية.

يتم بعد ذلك إختبار التسجيل كأسر منتجة .

يتم الضغط على أيقونة سجل الأن.

يتم النقر على أيقونة سجل وذلك أسفل الصفحة.

ثم يقوم المواطن بإدخال الاسم رباعي.

ثم يتم تسجيل السجل المدني أو الإقامة.

يتم بعد ذلك إدخال الجنسية.

ثم يتم تحديد النوع سواء ( ذكر أو أنثى).

ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد وأيضاً إدخال العمر بالأرقام .

وبعد ذلك يتم أختيار الحالة الإجتماعية.

ثم يقوم المواطن بكتابة الحالة الصحية.

ثم يتم إدخال عدد أفراد الأسرة بالأرقام .

ثم يتم تدوين رقم الجوال خاصة المستخدم.

يقوم المواطن بالإجابة على السؤال هل أنت موظف أو موظفة .

يتم كتابة مصدر الدخل.

ثم يتم إدخال المؤهل العلمي الذي حصل عليه.

ثم كتابة نوع السكن الذي يقيم فيه .

إدخال المنطقة الإدارية.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وكارت العائلة.

يقوم المواطن بإرسال عقد المنزل أو فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار.

يتم إرسال مصدر الدخل.

ثم يقوم إدخال نوع النشاط الذي تقوم به الأسرة.

ثم يقوم بإدخال معلومات عن المشروع.

ثم يقوم بإدخال عدد سنوات الخبره بالأرقام .

يتم إدخال حسابات التواصل الإجتماعي الخاص به .

يتم إرسال صورة للمنتج.

ثم يقوم المواطن بإدخال إحتياجاته من جمعية إنتاج .

كيف تعرفت على جمعية إنتاج .

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1442

قامت منصة ريف بوضع بعض الشروط التي يجب على أي مواطن بالمملكة بمراعتها ليتم قبول التسجيل وهذه الشروط هي كالآتي:-

يجب أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية أو يكون لديه بطاقة التنقل.

لابد أن يكون المواطن المتقدم من سكان المنطقة الإدارية التي يوجد بها الدعم.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لا يشغل أي وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص =.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لا يقل عمره عن ٢١عاما.

يجب أن لا يتعدى الدخل الشهري للمواطن المتقدم عن ٦٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن لا يتعدى مجموع أعداد برامج الدعم المالي عن ثلاثة برامج .

يجب أن لا يتعدى مبالغ الدعم المباشر عن ٥٤٠٠٠ ريال سعودي سنوياً وذلك لكافة برامج الدعم .

يجب أن يقوم المواطن بتقديم ما يثبت الأهلية الخاصة به لمزاولة المهنة .

يجب أن يكون المواطن المتقدم بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية المعتمدة من البرنامج .

يجب أن يكون المواطن المتقدم لديه حساب بنكي خاص به ويكون أيضاً مسجل في المنصة الإلكترونية .

على المواطن أن يقوم بإستكمال جميع البيانات الشخصية والفنية وذلك من خلال التسجيل في المنصة المخصصة .

يجب أن تكون الأسرة تحصل على وثيقة العمل الحر وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية .

وبعد أن يكون المواطن قد أستوفى جميع الشروط يقوم برفع الطلب إلى المنصة الإلكترونية .

فوائد برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية بعمل برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة وذلك وذلك من أجل التنمية الزراعية المستدامة والتأهيل الشامل يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل إلكترونياً وذلك عن طريق بوابة ريف الإلكترونية حيث أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الكثير من الأهداف وهذه الأهداف هي كالآتي:-

أولا استغلال الفرص والموارد المتاحة.

يعمل أيضاً على رفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين.

من ضمن الأهداف أيضاً الإستفادة من المناطق بالمملكة وذلك حسب الموارد الطبيعية.

زيادة الكفاءة الإنتاجية.

تحسين الحياة للمواطنين المحتاجين في المملكة العربية السعودية.

يعمل أيضاً على تحسين القطاع الزراعي.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجه الخطوات والشروط بالتفصيل وتعرفنا أيضاً على الشروط التي يجب على المواطنين السعوديين مراعاتها عند التقديم للتسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة .