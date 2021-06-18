تضاعف أعداد النازحين بسبب الحروب والأزمات حول العالم خلال العقد الأخير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تضاعف أعداد النازحين إلى 82.4 مليون خلال الأعوام العشرة الأخيرة بسبب الحروب والأزمات، لافتة إلى أن ذلك العدد يعد رقمًا قياسيًا رغم جائحة كورونا.





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