اختطاف أكثر من 80 تلميذا بهجوم على مدرسة فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن معلم فى المدرسة الواقعة فى مدينة برنين ياورى النائية تأكيده أن أكثر من 80 تلميذا اختطفوا خلال الهجوم الذى وقع ليلة أمس الخميس. وأكدت الشرطة أن خمسة معلمين اختطفوا أيضا وضابطا قتل برصاص الخاطفين.

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