انطلاق الانتخابات الرئاسية فى إيران

جدة - نرمين السيد - انطلقت عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح الجمعة، إذ أدلى المرشد الإيرانى على خامنئى بصوته بعد 3 دقائق من فتح مراكز الاقتراع عند السابعة بالتوقيت المحلى، ليُطلق بذلك عملية التصويت فى الانتخابات التى تشير الاستطلاعات فيها، إلى تفوق "المتشدد" إبراهيم رئيسى.





وبعد الإدلاء بصوته فى قلم اقتراع خاص فى حسينية الخمينى وسط طهران، قال خامنئى: "بمشارکة الناس ستحقق الجمهورية الإسلامية مكاسب كبيرة على الساحة الدولية، تعالوا، حددوا، اختاروا، وصوّتوا"، مضيفاً: "كل ما سيفعله الناس من الصباح إلى الليل سيصنع مستقبلهم ومصيرهم لسنوات عدة، ولهذا السبب فإن العقل والحكمة يقولان بأن يساهم الناس فى تحديد مصيرهم بأنفسهم"، بحسب ما أوردت قناة "إيران إنترناشيونال". وتأتى دعوة خامنئى إثر استطلاعات رأى توقعت ألا تتجاوز نسبة المشاركة 42 %، وهى قياسية من حيث تدنّيها، فى ظل استياء شعبى من الوضع الاقتصادى الصعب، ووسط ترجيح كفة الفوز للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسى، الموالى بشدة للمؤسسة الدينية.

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