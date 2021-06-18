موقع فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021 ومعرفة معدل نتائج شهادة التعليم الابتدائي

فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021، ساعات قليلة ويتم تفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ للحصول على كشف النقاط ونتائج السانكيام، نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر للعام الدراسي 2020-2021م، وقد انتهى تلاميذ مرحلة نهاية التعليم الابتدائي من أمتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 2 جوان.

فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2021

منذ أن انتهى طلبة السانكيام من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م والطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور في انتظار تفعيل موقع فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط ، ومعرفة معدل كل طالب للالتحاق بالمرحلة التلية من التعليم وهي المرحلة المتوسطة.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

يبحث العديد من الطلبة عن كيفية التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ، وهو موقع رسمي أصدرته وزارة التربية الوطنية بالجزائر لسهولة الحصول على النتائج، نتائج امتحانات جميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المدارس للحصول على النتائج تسهيلا على الطلبة وأولياء الأمور.

إعلان نتائج السانكيام 2021

سيتم تفعيل موقع وزارة التربية الوطنية، فضاء الأولياء فور إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، وذلك خلال ساعات حيث انتهت مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات كما هو مقرر يوم 17 جوان وبذلك يتبقى اعتماد وإعلان النتائج وسيتم ذلك على حد أقصى يوم الأحد القادم، ونتابع معكم كل ما يخص نتائج الشهادة الابتدائية وكيفية استخراج النتائج وكشف النقاط ومعرفة المعدل.