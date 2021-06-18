رابط “نتائج السانكيام الجزائر دورة 2021” عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية

ساعات قليلة ويتم إعلان نتائج السانكيام الجزائر دورة 2021، نتائج الشهادة الابتدائية بجميع المناطق بالجزائر من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، وهو موقع خصصته وزارة التربية الوطنية ليتيح للطلبة ولأولياء أمورهم معرفة كل ما يخص العملية التعليمية ومعرفة النتائج واستخراج كشف النقاط والمعدل لكل طالب عن طريق التسجيل في الموقع.

نتائج السانكيام الجزائر دورة 2021

عبر موقع فضاء الأولياء يبحث العديد من التلاميذ عن نتائج السانكيام الجزائر دورة 2021، حيث انتهى الطلبة والطالبات من أداء اختبارات مرحلة نهاية التعليم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021م، ومنذ الانتهاء من أداء الاختبارات والتلاميذ وكذلك أولياء الأمور في انتظار الإعلان عن نتائج الابتدائية.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

منصة إلكترونية يمكن للطلبة معرفة نتائج جميع المراحل التعليمية من خلالها عن طريق التسجيل بالبريد الإلكتروني وكلمة السر واليكم خطوات التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ، موقع ثروة للنتائج، لمعرفة نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة 2021، وسيتم الإعلان عنها قريبا حيث انتهت مرحلة التصحيح والتدقيق وتجميع الدرجات بجميع المواد الدراسية.

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في موقع فضاء الأولياء من خلال رابط التسجيل في موقع فضاء الأولياء.

إذا لم يكن لك حساب من قبل اضغط على عبارة تسجيل جديد.

أكتب البريد الإلكتروني في المكان المخصص له واكتب الرقم السري ويجب اختيار رقم سرى سهل يمكنك تذكره دائما.

كيفية التسجيل في الموقعموعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الابتدائي

ومن المقرر إعلان نتائج مرحلة نهاية التعليم الابتدائي، شهادة التعليم التعليم الابتدائي دورة 2021 بالجزائر يوم 17 جوان حيث سيتم غلق مراكز التصحيح وذلك كما جاء في بطاقة فنية خاصة بالامتحانات المدرسية عبر موقع وزارة التربية الوطنية.

نتابع معكم بشغف إعلان نتائج السانكيام، نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة 2021 والتي من المقرر إعلانها خلال ساعات عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وموقع وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، واليكم فيديو يوضح كيفية استخراج كشف النقاط للفصل الدراس الثاني وذلك من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ وخطوات استخراج المعدل بالتفصيل.