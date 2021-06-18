زعيم كوريا الشمالية: مستعدون للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على استعداد بلاده التام للحوار أو المواجهة مع الولايات المتحدة فى عهد رئيسها الديمقراطى جو بايدن، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الجمعة.





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن كيم كشف فى جلسة عامة عقدتها اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى الحاكم، أمس الخميس، عن المبادئ العامة للاستراتيجية التى سينتهجها فى العلاقة مع واشنطن، والاتجاه السياسى للإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة بايدن.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكورى الشمالى "شدد على ضرورة الاستعداد للحوار مثل الاستعداد للمواجهة، والاستعداد الكامل للمواجهة لحماية كرامة بلادنا"، حيث دعا كيم "إلى الرد بطريقة قوية وسريعة على وضع سريع التغير، وتركيز الجهود على سيطرة ثابتة على الوضع فى شبه الجزيرة الكورية".

ولم يستعبد بايدن عقد قمة مع كيم يومًا، لكنه شدد على أنه لن يفعل ذلك قبل أن ينتزع التزامات واضحة من الزعيم الكورى الشمالى، بينما تندد بيونج يانج بـ"سياسة بايدن العدائية" تجاهها.

وكانت المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج توقفت منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم فى هانوى فى فبراير 2019.