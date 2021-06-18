انفجار وحريق هائل بخط نقل الغاز بوسط لوجانسك فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المصدر: "فى ليلة 18 يونيو 2021، وقع انفجار فى أنبوب غاز متوسط ​​الضغط، بقطر 425 مم، نتج عنه اندلاع حريق شديد. ونتيجة للحادث، تم بشكل مؤقت وقف تزويد 20 مبنى سكنيًا و21 منشأة اجتماعية بالغاز".

وبحسب المكتب الصحفى لشركة "لوجانسك غاز"، فإنه اعتبارًا من الساعة 6.30، تم إخماد الحريق، وبدأت عمليات إصلاح الخط لكى يعود للعمل، ويتم تزويد المشتركين بالغاز.

وأشار المكتب إلى أن مجموعة تحقيق من الهيئات الأمنية المختصة تعمل حاليًا فى موقع الحادث، لتحديد أسباب الانفجار وملابساته.