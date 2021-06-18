موسكو تشدد إجراءات مكافحة كورونا وتغلق مساحات مشجعى «يورو 2020»

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية فى العاصمة موسكو، اليوم الجمعة، تشديد القيود فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية الارتفاع الحاد فى وتيرة انتشار العدوى بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.





وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أمر عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، بتمديد القيود المفروضة فى العاصمة حتى 29 يونيو الجارى، كما تبنى إجراءات جديدة، منها حظر أى فعالية ترفيهية يزيد عدد المشاركين فيها عن ألف شخص.

كما تبنى سوبيانين قرارًا بإغلاق المساحات المخصصة للمشجعين فى كأس أوروبا لكرة القدم 2020.

وفى بيان منشور على موقعه الرسمى، وجه سوبيانين انتقادات شديدة اللهجة إلى المخالفين للتوجيهات الصحية خلال حضورهم مباريات رياضية وحفلات موسيقية.

كما حذر عمدة موسكو من أن الوضع الوبائى يتدهور بسرعة فى العاصمة، لافتًا إلى ارتفاع معدل الإصابات الجديدة فى المدينة خلال أيام معدودة من 3 آلاف حتى 7 آلاف، وسط توقعات بأن يبلغ معدل الإصابات 9 آلاف إصابة اليوم، فى ظل رصد تفشى سلالات جديدة أكثر خطورة للعدوى فى المدينة.

ومؤخرًا، فرضت السلطات الصحية فى موسكو التطعيم الإلزامى ضد كورونا للموظفين فى قطاع الخدمات الاجتماعية.