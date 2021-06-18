خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 عبر تطبيق توكلنا وقياس Qiyas

بعد ترقب طويل أمس الخميس كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عن نتائج التحصيلي الخاصة بالفترة الأولى. عبر البوابة الالكترونية للمركز الوطني للقياس المعروف باسم قياس برقم الهوية ، كما تم الإعلان عن نتائج قياس على تطبيق توكلنا. هذا بعد فترة طويلة من الترقب من جانب الطلاب وأولياء الأمور. حيث بدأت عدة جامعات سعودية بالفعل في الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الجامعيين (البكالوريس)، هذا هو السبب في أن طلاب المدارس الثانوية في المملكة ينتظرون بفارغ الصبر إعلان التحصيلي 1442، وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات لقياس مدى فهم الطالب لما درسه خلال السنوات الثلاث الثانوية في التخصص العلمي والنظري. وسوف نتعرف في هذا المقال على خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبرتطبيق توكلنا وقياس Qiyas.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الطلاب الذين ينتظرون التعرف على نتائج التحصيلي يمكنهم الآن استعراضها من خلال استخدام تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق توكلنا

التسجيل في توكلنا

تسجيل الدخول في توكلنا، وسوف تظهر النتيجة بمجرد دخولك على تطبيق تولكنا بارسال اشعار لك.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر موقع المركز الوطني للقياس Qiyas

من الممكن أيضًا الاستعلام عن النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي عبر المركز الوطني للقياس باتباع الخطوات التالية: –

أهمية اختبار التحصيلي عبر قياس

كما قلنا سابقا أكدت هيئة التقويم والتدريب بالسعودية انه من اهمية الاختبار التحصيلي قياس فهم الطالب او الطالبة لما درسه خلال السنوات الثلاث من المرحلة الثانوية في التخصصات العلمية والنظرية وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات التحصيلي تتوزع فيها الاسئلة كما يلي:

بواقع 50% للمقررات التي تم دراستها في الصف الثالث الثانوي

30% للمقررات التي تم دراستها في الصف الثاني الثانوي

20% للمقررات التي تم دراستها في الصف الأول الثانوي

كما يذكر أن المدة الخاصة بالاختبار التحصيلي هي 2 ساعة يتم تقسيمها 5 أقسام، كما تستغرق مدة الاختبار التحصيلي عن كل قسم خمسة وعشرون دقيقة. كما انه بعد تفوق الطالب وحصوله على نتيجة جيدة في نتائج الاختبار التحصيلي 1442، تقدم له شهادة تقدر مدة صلاحيتها بخمسة سنوات يستطيع بهذه الشهادة الالتحاق بالجامعات السعودية، اذ تعد الدرجات التي يحصل عليها الطلبة في نتائج الاختبار التحصيلي، من الامور الأساسية من اجل الالتحاق بالمعاهد والجامعات بالمملكة العربية السعودية.