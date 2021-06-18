جدول أمتحان الثانوية العامة 2021 | وزارة التربية والتعليم تسليم أرقام الجلوس تمهيداً للاختبار التجريبي

تبدأ غداً وزارة التربية والتعليم، تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من خلال المدارس أو عن طريق تطبيق تنويهات على التابليت، من أجل بدأ الاختبارات التجريبية للثانوية العامة والمقرر لها من يوم 21 الشهر الجاري للشعبة العلمية، ويوم 23 من نفس الشهر للشعبة الأدبية، وأعلنت الوزارة أنها ستعقد أمتحان يوم واحد فقط بالمدارس الشعبة العالمية الإثنين الموافق 2021/06/21، والشعبة الأدبية الثلاثاء الموافق 2021/06/23، كي يتم تجربة سيستم الامتحان لتلافي أي مشاكل تقنية أثناء الامتحان الرسمي القادم، وبعد ذالك جميع الاختبارات ستكون من المنازل تبدأ من التاسعة صباحاً وتنتهي في التاسعة مساءً لكي تتيح للطلاب الوقت الكافي للإجابات.

جدول أمتحان الثانوية العامة التجريبي من المنازلجدول الامتحان التجريبي في المدارسموعد أمتحان الثانوية العامة 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تسليم أرقام الجلوس، وطريقة الحصول عليها وهي عن طريق الذهاب إلي مقر المدرسة، والخيار الأخر الاستعلام عنها عن طريق تنزيل تطبيق تنويهات من التابليت المسلم للطلبة، وسوف تجري الامتحانات الرسمية النهائية من يوم 2021/07/10 للشعبة العلمية، وتستمر حتى يوم 2021/08/02 القادم، أما موعد الامتحانات للشعبة الأدبية ينطلق من يوم 2021/06/11 وتنتهي يوم 2021/07/29 القادم بمقار المدارس.

طريقة الحصول على أرقام الجلوس إلكترونياً

كما نوهنا سابقاً يمكن للطلبة الحصول على أرقام الجلوس عن طريق تنزيل تطبيق تنويهات من التابليت، للحصول على أخر أخبار الوزارة وكافة الإشعارات التي تصدر من الوزارة بشأن أمتحان الثانوية العامة، ” رقم الجلوس، رقم اللجنة التي سيؤدي بها ألامتحان” ولتحميل التطبيق عليك أتباع الخطوات التالية.

فتح التابليت عن طريق الواي فاي أو بيانات البطاقة الهاتفية. ثم الدخول على knox manage ثم أضغط على كلمة المزيد. ثم قم بالدخول على application store. ستجد أيقونة مكتوب عليها تنويهات أضغط على تحميل dawnload. سجل البيانات المطلوبة عن الطالب ثم أضغط موافقة ليتم تثبيت البرنامج على سطح مكتب التابليت.

الشعبة العلمية تبدأ يوم 2021/07/10 وتنتهي يوم 2021/08/02. الشعبة الأدبية تبدأ من يوم 2021/07/11، وتنتهي يوم 2021/07/29 القادم.

جدول أمتحان الثانوية العامة الأساسي الشعبة العلمية