tharwa.education.gov.dz تسجيل فضاء اولياء التلاميذ لإستخراج نقاط الفصل الثاني 2021 لجميع الطلاب

تسجيل فضاء اولياء التلاميذ، من أهم الأمور التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم في كافة ولايات الجزائر الآن هو طريقة الاستعلام عن نتائج كشف نقاط الطلاب في الفصل الثاني، لذلك تصدر البحث عن رابط فضاء أولياء التلميذ كافة محركات البحث، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية تخصيص هذا الموقع لتسهل على أولياء الامور الاطلاع على معدلات أبناءهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسوف نرصد لكم اهم التفاصيل وكيفية التسجيل عبر موقع فضاء التلاميذ، تابعونا في التقرير التالي

تسجيل فضاء اولياء التلاميذ

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة عن خطوات تسجيل فضاء اولياء التلاميذ، ليتمكنوا من الاطلاع على نتائج كشف نقاط الفصل الثاني التي أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اقتراب موعد ظهورها في خلال أيام قليلة، وكانت قد أعلنت الوزارة من قبل عن تفعيلها رابط موقع فضاء التلاميذ ضمن مجهوداتها في تطوير واستخدام الوسائل الحديثة واستغلال الأرضية المعلوماتية بالوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اشارت الوزارة إلى أنه سيساعد هذا الموقع ولي الأمر في الاطلاع المستمر على المعدل الدراسي لأبنائه، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التي نذكرها لكم بالسطور التالية.

تسجيل فضاء اولياء التلاميذ لإستخراج نقاط الطلاب

بعد تسجيل فضاء اولياء التلاميذ يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على كشف نقاط ابناءهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك عند اتباع الخطوات التالية:-

أولا يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. بعد ذلك يقوم بكتابة البيانات الخاصة به إذا كان يقوم بتسجيل حساب جديد.

يحتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور لاستخدامهم فيما بعد أثناء الاستعلام عن النتائج.

في حالة الاستعلام عن النتائج يقوم بإدخال بيانات الطالب كاملة مع تحديد المرحلة الدراسية، ومن ثم الضغط على كلمة عرض النتائج.

مع امتداد مدة اعلان النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2021 لمرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط، ازداد قلق الطلاب واولياء امورهم حول هذة النتائج، حيث ينتظرون في حالة ترقب اعلان النتائج الخاصة بالاختبارات التي تم تأديتها في ظروف استثنائية بسبب ما تمر بة البلاد من وباء ومرض كورونا، هذا ومن المقرر ان تقوم الوزارة برفع النتائج على موقع فضاء الاولياء خلال الايام القليلة جداً القادمة.

تفصلنا ساعات قليلة جدا على اعلان نتائج التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي في الجزائر، وفي الوقت الحالي يتسائل الآلاف من اولياء الامور على كيفية دخولهم الى موقع فضاء اولياء التلاميذ التي اشارت وزارة التربية الوطنية الى تفعيل الرابط الخاص بة، ليستطيع الجميع معرفة نتائجهم بشكل الكتروني، ويمكن الدخول على الموقع من خلال الموقع الذي رثدناه لكم خلال السطور السابقة.