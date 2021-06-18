متاح الآن نتائج التحصيلي 1442 عبر قياس وتطبيق توكلنا

نتائج التحصيلي 1442. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج التحصيلي 1442 للفترة الأولي. وذلك بعد طول انتظار من جانب الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور المتقدمين لاختبار التحصيلي للعام 1442.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب. بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي. عبر المركز الوطني للقياس. كما أنه تم اتاحته أيضاً عن طريق تطبيق توكلنا. وذلك لأهمية التحصيلي بالنسية للطلبة والطالبات في الثانوية العامة. حيث أن المعدلات التي يحصل عليها الطلاب في الاختبار التحصيلي هي المحدد الأساسي الذي يعتمد عليه في القبول في الجامعات في المملكة العربية السعودية.

رابط معرفة نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولي :-

أضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب. بأنه تم إتاحة طريقتين للاستعلام عن نتائج التحصيلي. الأول وهو عبر المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب. حيث يمكن معرفة النتيجة عبر اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على ملف الطالب على المركز الوطني للقياس.

2- يتم اختيار النتائج.

3- يتم تحديد نوع الاختبار.

4- يقوم الطالب بالضغط على بحث.

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن هناك طريقة أخرى للاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

1- تحميل تطبيق توكلنا.

2- يقوم الطالب بتسجيل الدخول على التطبيق برقم الهوية.

3- من الشاشة الرئيسية سيجد إشعار يتضمن نوع الاختبار والنتيجة.

ويقيس التحصيلي مدى ما استوعبه الطلاب من دروس ومعارف ومعلومات من المنهج الدراسي على مدار الثلاث سنوات الخاصة بالمرحلة الثانوية. وتكون الاسئلة الخاصة به موزعة على الصفوف الدراسية الثلاثة. وذلك بنسبة 50% للصف الثالث الثانوي. و30% من الاسئلة من الصف الثاني الثانوي. و20% من الاسئلة من دروس الصف الأول الثانوي.

ويتم اجراء الاختبار التحصيلي للتخصص العلمي والنظري في المرحلة الثانوية. وله أهمية كبرى لجميع الطلبة والطالبات في المملكة. حيث لن يستطيع الطالب القبول والتسجيل بالكليات الجامعية المختلفة. إلا بعد النجاح في اختبار التحصيلي. وأيضاً المعدل الذي يحصل عليه في الاختبار التحصيلي. هو المحدد الرئيسي للقبول بالدراسة في كلية معينة. فكلما ارتفع المعدل في التحصيلي يحق للطالب دخول الكليات التي تقبل معدلات مرتفعة مثل كليات الطب والهندسة والبترول والتعدين.