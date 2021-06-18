إحباط هجوم بالصواريخ في العراق.. وهروب المنفذين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، عن ضبط 5 صواريخ غراد مع 5 منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة العلكانة جنوبي مدينة ربيعة بمحافظة نينوى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن القوات الأمنية تمكنت من ضبط الصواريخ ومنصاتها بعد محاصرة المكان، لكنها أعلنت عن فرار المسؤولين عنها.

وليل الأربعاء الخميس، تمكنت القوات العراقية من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب معسكر أمني في العاصمة بغداد ضمن أسبوع ساخن عقب دخول "الدرونز" إلى ساحة المواجهة بين الميليشيات المدعومة الإيرانية والقوات الأميركية.

ولم يسبق للقوات العراقية، أن عثرت على طائرة مسيرة مفخخة، إلا في حالة سابقة العام الماضي بمنطقة الجادرية شديدة التحصين، وهو ما يشكل تحولاً كبيراً في استراتيجية استخدام تلك الطائرات.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، إسقاط طائرة مسيرة أخرى في بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن "قوات قيادة عمليات بغداد أسقطت طائرة مسيرة ثانية جنوبي العاصمة وذلك بعد دقائق من نشرها بياناً أولَ يفيد بإسقاط طائرة محملة بالمتفجرات قرب معسكر الرشيد".

ويأتي إسقاط هاتين الطائرتين، عقب هجمات تعرض لها مطار بغداد، الإثنين الماضي، بطائرة مسيرة، أيضاً حيث تتمركز قوات أميركية، ولم تخلف خسائر مادية أو بشرية.

كما تعرضت قاعدة "فيكتوريا" التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي أيضاً.

ودأبت الميليشيات الموالية لإيران في الآونة الأخيرة على استخدام الطائرات المسيرة بشكل متزايد ضد المصالح الأميركية والعراقية، وسط توتر بين واشنطن وطهران.