بوتين يحدد موعد انتخابات مجلس الدوما

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، جاء فى نص المرسوم الروسى: "نعلن موعد انتخاب نواب مجلس الدوما الجديد فى الـ19 من سبتمبر 2021". يذكر أن التصويت فى انتخابات الدوما 2021، سيجرى عبر الإنترنت فى سبع كيانات روسية من أصل 84 كيانًا.

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