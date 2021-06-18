العثور على 33 مهاجرًا على وشك الموت فى شاحنة بولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير بثته قناة "كيه.فى.آى.إيه" التلفزيونية، تم العثور على المهاجرين قرب مطعم مكدونالدز فى "فان هورن" فى تكساس الأمريكية، على بعد 195 كيلومترًا جنوب شرق منطقة "إل باسو" الحدودية، حيث كانت درجة الحرارة حوالى 37.8 درجة مئوية فى ذلك اليوم.

وحسبما نقلت القناة، قال سيان ماك جوفين، رئيس قطاع "بيج باند" بحرس الحدود: "لو لم يتمكن ضباطنا الأبطال من تحرير هؤلاء المهاجرين المحاصرين، الذين لا يحملون وثائق، لشهدنا 33 وفاة بائسة فى هذا الحدث".

وأكد تقرير القناة الأمريكية، أنه لم تُسجل أى وفاة، لافتًا فى الوقت ذاته إلى نقل 12 على الأقل من بين هؤلاء المهاجرين إلى المستشفى لتلقى العلاج.