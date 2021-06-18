خطوات التسجيل في مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي عبر الموقع الإلكتروني, الهلال الأحمر الإماراتي هو أحد الهيئات الحكومية التطوعية التي تعمل دائماً من أجل تقديم يد العون إلي الأشخاص الذين يحتاجون إلي مساعدات طبية داخل دولة الإمارات وخارجها, حيث تسعي وتهدف طول فترة خدمتها للبشريه إلي زيادة نسبة المساعدات الإنسانية والطبية داخل الإمارات وفي الدول الخارجية, كما تهدف إلي نشر فكرة التطوع في المؤسسة من أجل زيادة نسبة المساعدات, وتقوم المؤسسة دائماً بالتحسين من أدائها العملي لاستقبال ومساعدة اكبر عدد ممكن من الأشخاص.

خطوات التسجيل في مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي

يبحث العديد من الأشخاص داخل دولة الإمارات وخارجها عن كيفية الحصول علي مساعدات طبية وإنسانية من الجهات المختصة بذلك, لذا يقدم الهلال الأحمر الإماراتي الكثير من هذه المساعدات, ولكي تستطيع التسجيل في مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي قم بتنفيذ الخطوات التالية.

قم بالكتابة في محرك البحث جوجل الهلال الأحمر الإماراتي.

قم باختيار أول خيار ظهر لك في نتائج البحث بجوجل.

ستجد خيار service, قم بالضغط عليه.

ثم تقوم بعد ذلك باختيار خيار local aids.

سوف تجد خيارات وفراغات يتم كتابتها, حيث تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الجوال الخاص بك.

قم بعد ذلك بإدخال كلمة السر.

الضغط على خيار دخول.

بعد تسجيل الدخول علي حسابك الشخصي في الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر الإماراتي, تقوم بكتابة طلب المساعدة التي تريدها من الهلال الأحمر الإماراتي وكتابة كل تفاصيل الخاص بالمساعدة الطبية أو الإنسانية التي تريدها.

بعض من الطرق الأخري لطلب المساعدة من الهلال الأحمر الإماراتي