نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية عن نتائج الشهادة الاعدادية للعام الحالي، خاصة إن ظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 إثر بوضوح وقوة علي كافة القطاعات، ومن ثم تأثر القطاع التعليمي بوضوح وقوة، ولأن المرحلة الاعدادية هي مرحلة تحديد المصير كما يطلق عليها البعض، نجد حالة ترقب تسود معظم البيوت المصرية، وذلك لتحديد مصير الأبناء وفي اي جهة تعليمية سوف يستكمل الطالب دراستة، وسوف نستمر في تغطية حصرية معكم من خلال موقعنا ثقفني، والذي يمكنكم الآن متابعتة بصورة مستمرة لمعرفة كل جديد حول النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى 2021

تم تفعيل ميزة جديدة هذا العام من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي تطبيق يتم تحميلة من المتجر والاطلاع علي النتيجة بسهولة من خلالة، خاصة نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى 2021، وهو تطبيق رسمي تابع لموقع وزارة التربية والتعليم ويتمكن من خلالة الطلاب التعرف علي المستوي الدراسي في المنزل وبسهولة، وذلك من منطلق حرص الدولة علي تطبيق التعاملات الإلكترونية المختلفة هذا العام بعد إنتشار covide 19، بالإضافة إلى إستمرار تفعيل رابط المواقع الالكترونية المخصصة للتعليم عن بعد، وكذلك المواقع المخصصة للنتائج والتي تشهد إرتفاع ملحوظ في البحث عنها، وذلك للإطلاع على نتائج الطلاب في جميع المحافظات المصرية خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة الخروج من المنزل، بالإضافة إلى إنة يمكنكم الآن تحميل تطبيق النتيجة الرسمي الذي أعلنت عنة الوزارة عن طريق زيارة موقع للتطبيقات علي الهاتف المحمول، واليكم توضيح الحصول علي النتيجة.

توجة عزيزي الزائر الي موقع بوابة التعليم الأساسي.

في حالة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية ادخل رقم الجلوس.

ويمكنكم الحصول كذلك على نتيجة الصفوف الابتدائية المختلفة بإدخال الرقم القومي، وتجدة مدون في شهادة الميلاد.

تم إعلان اسماء الأول فب محافظة جنوب سيناء صباح اليوم الثلاثاء، وقام معالي الوزير بالاتصال بهم هاتقيا وقدم التهاني والتبريكات، ونجد إن حالة الترقب من قبل الطلاب مستمرة للحصول علي نتائجهم، علما بأن نسبة النجاح كانت مطمئنة للغاية، الان يمكنكم التعرف علي نتيجة الشهادة الاعدادية جنوب سيناء من خلال اتباع الخطوات السابق توضيحها، وسنتابع معكم باقي النتائج فور إعلانها.

موعد ظهور النتيجة

اقتربت المدة المعلن عنها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية 2021، والتي استمرت حالة الترقب لها بصورة يومية من قبل أولياء الامور والتلاميذ، وسوف نحدث المقال فور ظهورها ونتابعها معكم لحظة بلحظة، ويمكنكم ترك تعليق مناسب في حالة وجود صعوبة في الحصول علي النتائج.

غدا السبت الموافق 19 من يونية 2021 هو الموعد الرسمي المترقب لإعلان نتائج الطلاب في الصفوف الإعدادية، ولذلك سوف ترتفع محركات البحث عن رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبشكل خاص بوابة التعليم الأساسي، وذلك باعتبارها وجهة الطالب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية، وسوف يتم تفعيل رابط النتيجة فعليا صباح الغد فور اتمام فاعليات اعتماد ورفع كافة النتائج.