طريقة تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني وشروطه يبحث عنه الكثير في المملكة ، لمعرفة شروطه وطريقة التسجيل ، وقد أعلنت وزارة الإسكان طريقة التسجيل والشروط الواجب توافرها للحصول علي سكني ، ودائما تحرص الحكومة السعودية علي تقديم خدمة السكن التنموي للمواطنين محدودي الدخل وهم فئة الضمان الاجتماعي ، وذلك بتوفير منازل لهم بتكاليف بسيطة وإمكانيات افضل وذلك لتطبيق مبدا التكافل الاجتماعي الذي تسعي الحكومة جاهدة لتحقيقه ويعتبر مشروع الإسكان التنموي مشروع غير ربحي على الإطلاق بالنسبة للوزارة، حيث قامة وزارة الإسكان السعودية بتخصيص مبلغ ضخم وهو 44 مليار ريال سعودي لتكلفة هذا المشروع مراعاة لحالة فئة الفقراء ومحدودي الدخل من الشعب السعودي وذلك لتوفير حياة كريمة لهم كما خصصت الوزارة نسبة تصل من 7الي 10% من إجمالي المشروع لذوي الاحتياجات الأكثر. وسنعرض لكم من خلال مقالنا شروط التسجيل وكذلك طريقة التسجيل حتي يتثنى للمواطنين التسجيل بسهولة.

طريقة تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني وشروطه

كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق ان سيتم منح عملاء الضمان الاجتماعي وحدات سكنية وذلك لمحدودي الدخل ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط منها ما يلي :

أن يكون ايجار الوحدة السكنية 200 ريال في الشهر.

منح المواطنين من الجهة الأخري الذين لهم مصدر رزق ثابت مقابل ايجار 800 ريال في الشهر.

التقديم في البداية يكون من خلال التسجيل عبر منصة سكني الرسمية.

الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم الضمان الاجتماعي ومستحق للدعم المذكور.

تكون طريقة التسجيل حسب الخطوات التي أوضحتها أدارة برنامج سكني.

خطوات التسجيل في سكني لمستفيدين الضمان

أوضحت إدارة برنامج سكني خطوات تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في المملكة وهي كالاتي :

الدخول علي بوابة سكني الإلكترونية واختيار منه تسجيل جديد.

يتم كتابة رقم الهوية المكون من 10 أرقام كتابة الاسم الرباعي.

كتابة رقم الجوال ثم تأكيد رقم الجوال لأنه هو سيكون وسيلة التواصل.

إرسال الرقم السري من خلال رسالة نصية يتم إرسالها.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة رمز الصورة وفي حالة عدم وضوحها يتم الضغط عليها مرة أخرى ليتم تغييرها بواحد أوضح.

بعد التأكد من البيانات يتم الضغط على كلمة تسجيل الموجودة اسفل الصفحة.

يتم فتح نافذة محتواها إقرار أن جميع البيانات السابقة صحيحة يتم الضغط فيها على العلامة ثم الضغط على زر موافق.

سيقوم برنامج إسكان بإرسال الرقم السري الخاص بك إلى جوالك وهذا الرقم سوف تستخدمه في استمارة التعبئة الخاصة بك في موقع الإسكان وهذه البيانات تشتمل على المعلومات التالية.

درجة التعليم – مدة إقامتك في الخارج لو كنت سافرت قبل ذلك – هل انت من ذوي الاحتياجات الخاصة – هل استفدت من برنامج الإسكان قبل ذلك.

بعد ذلك تظهر معلومات مكان السكن الحالي – المدينة – الحي – الشارع – رقم البناية.

الدخل : من حيث الوظيفة التي تعمل بها ومقدار الدخل الذي تحصل عليه منها بعد ذلك خانة أفراد الأسرة من حيث عدد الزوجات وعدد الأبناء الأفل من 25 سنة وعدد البنات الغير متزوجات وبعدها زر الإضافة لتنتقل إلى المرحلة التي بعدها.

بعد ذلك خانة الأراضي أو العقارات أن كنت تمتلك واحد منها وقت تقديمك الطلب معلومات عن حصولك عن قرض سابق وهل قمت بسداده أو لا وماذا كانت قيمته.

تقديم معلومات عن قدر التزاماتك الشهرية التي تقوم بالوفاء بها سواء كانت مصروفات مدارس أو أقساط أو إيجار شهري.

بعد انتهائك من تسجيل بياناتك عليك بمراجعة البيانات ثم الضغط على زر إرسال وبهذا سيتم إرسال الطلب.

والجدير بالذكر ان كثير من البنوك بالمملكة العربية السعودية تقدم حلول تمويلية في ما يخص العقارات من شراء وحدات او قروض تمويل بناء وحدات وذلك بالتعاون مع ما تقدمه المؤسسات الحكومية مثل مشروع سكني من وزارة التضامن الاجتماعي ومثال علي ذلك تمويل بنك الرياض بالتعاون مع موقع عقار.