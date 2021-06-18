أخبار اليمن : مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقته

دوت الخليج -

مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقته

أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي ومرتزقته في استهداف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية. مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقتهأكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي ومرتزقته في استهداف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات بينها غارتان لطيران تجسسي على الفازة وتحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والصليف والجبلية والتحيتا. وذكر المصدر أن قوى العدوان 9 تسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 95 قذيفة و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على مديرية الظاهر. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 22 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

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