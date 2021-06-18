إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة من لبنان

جدة - نرمين السيد - قالت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، إنها أحبطت محاولة لتهريب أسلحة عبر حدودها مع لبنان، مؤكدة القبض على أحد سكان قرية عين قنية الدرزية فى الجزء المحتل من هضبة الجولان، فى بلدة المطلة المحاذية للحدود الشمالية مع لبنان.





وفى بيان لها، أوضحت قوات الاحتلال أنها ألقت القبض على المتهم أثناء محاولته تهريب أسلحة فى جرار، تحت ستار النشاط الزراعى، حسبما نقلت "تايمز أوف إسرائيل". وأشار البيان إلى العثور على 12 مسدسًا، قيمتها نحو نصف مليون شيكل ـ ما يعادل 140 ألف دولار ـ فى الجرار الذى كان يقوده المتهم. ومنذ بداية العام الجارى 2021، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى إحباط 12 محاولة لتهريب أسلحة على طول الحدود الشمالية، ومصادرة نحو 80 بندقية ومسدس.

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