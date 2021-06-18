نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز وملء استمارة البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيا في المقال التالي
يبحث الكثيرون عن كيفية الوصول إلي رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، حيثُ أعربت مديرية الأحوال المدنية والجوازات العامة، المباشرة بالحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة لاستيعاب الزخم الحاصل، موضحه إلى أن الحجز إلكتروني عبر الموقع، وأفادت المديرية خلال بيان أن: “المواطن سيجد كافة المعلومات المطلوبة للتقديم على طلب البطاقة الوطنية عند الدخول، وذكر مشروع استخراج البطاقة الوطنية أن عملية الحجز الإلكتروني تبدأ من الخامسة عصراً حتى 11 مساءً لجميع المواطنين في العراق، على الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.
حجز البطاقة الوطنية
وتم التأكيد على أن يجب الانتباه إلى ضرورة تحديث البيانات بدقة وقت حجز البطاقة الوطنية.
أشارت إدارة شؤون البطاقات على رابط الحجز الى ثلاث خِدْمَات الخدمة الأولى حجز الموصل الصحيح والخدمة الثانية تالفة أو مفقودة والثالثة خدمة الاستعلام عن الحجز ونحن سنضع بعض التعليمات اللازمة لتوضيح وكيفية إدخال البيانات على رابط الخدمة مع اتباع الخطوات التالية :
- يقتضي عليك أولاً الدخول إلى موقع البطاقة الوطنية الموحدة (nid-moi.gov.iq).
- ثم قم بأختيار نوع الخدمة المراد إتمامها.
- اختر تواريخ المراجعة وفقًا للوقت المناسب لك.
- إن لم تجد وقتًا متاحًا لك من المواعيد المرفقة، فسوف تظهر لك رسالة لتحديد موعد آخر للحجز.
- قم بإدخال رَقَم الهاتف، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة في الحجز.
- خدمة الحجز متاحة مرة واحدة فقط بالأسبوع.
- لا تحاول أكثر من مرة إعطاء للآخرين.
- المواعيد التي أعلن عنها للحجز غير متوفرة في أيام العطل الرسمية وهذا ما قررته لجنة مكافحة الأزمات.
- يجب التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح ودقيق للمعلومات المسجلة حتى لا تواجه أي تأخير في اتمام الخدمة.
- مع ضرورة التأكد من إتمام الحجز بنجاح بالضغط على زر الاستعلام.
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