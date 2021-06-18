رابط نتائج السانكيام 2021 cinq.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل

رابط نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني 2021، من الموضوعات التي تشغل بال مئات الآف من الأسر الجزائرية فكل تلميذ في الشهادة الابتدائية هو محور أهتمام الأسرة في هذه الأيام، نتيجة الصف الخامس الابتدائي والتي من المحتمل بنسبة كبيرة أن يتم رفعها اليوم على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية في 62 مركز على مستوى جميع الولايات الجزائرية، بواسطة أكثر من 16 ألف معلم مختص تم تجهيزهم لهذا الغرض، حتى تمت المهمة بنجاح وتم الانتهاء من كافة الإجراءات واليوم ينتظرون النتائج بالدخول على الموقع، وتسجيل البيانات المطلوبة والاطلاع على النتيجة.

رابط نتائج السانكيام cinq.onec.dz.

كانت وزارة التربية الوطنية قد قامت بمجهود كبير في هذا العام الاستثنائي بسبب فيروس كورونا، الذي يضرب الجزائر والعالم، فعملت على أطلاق المنصات الإلكترونية التي يسرت العملية التعليمية، وأستطاع التلاميذ أستكمال دروسهم عن بعد من خلال التفاعل الدائم بين التلاميذ والمعلمين عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي يمكن التلاميذ من مناقشة المعلمين عن بعد واليوم يتم الدخول عليه للاطلاع على كشف النقاط.

الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كتابة رقم التسجيل الموجود على ألاستدعاء. كتابة الرقم السري الذي في أسفل الاستدعاء. الضغط على أستظهار النتائج.

طريقة سحب كشف نقاط السانكيامموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو الموقع الرسمي المعتمد لسحب العلامات لكافة مراحل التعليم في الجزائر، المراحل ” الابتدائية، المتوسطة، الثانوية” أعدته وزارة التربية الوطنية لكي يسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، في ظل جائحة كورونا، والموقع تم تجهيزه على أكمل وجه لاستيعاب الأعداد الكبيرة فهناك 853391 تلميذ وتلميذة، أدوا أمتحان الصف الخامس هذا العام.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. رابط فضاء أولياء التلامي1. موقع الرقمية الجزائرية الأرضية. رابط وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

رابط نتائج السانكيام الفصل الثاني 2021