مركز قياس qiyas.sa نتائج اختبار التحصيلي في توكلنا 1442

نتائج اختبار التحصيلي في توكلنا 1442؛ حيث يعد اختبار التحصيلي 1442 من أهم الاختبارات التي يجتازها طلاب الشهادة الثانوية، التي تركز على قياس مدى تحصيل الطلاب في المواد العلمية التي تمت دراستها في المرحلة الثانوية، وتؤهلهم للالتحاق بالكليات المناسبة لقدراتهم في المرحلة الجامعية، لذلك أعلن المركز الوطني للقياس أنه بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي من خلال تطبيق توكَلنا.

نتائج اختبار التحصيلي في توكلنا 1442

أعلن مركز قياس أنه بإمكان الطلاب الذي خاضوا اختبار التحصيلي 1442 “الفترة الأولى” الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي في توكلنا، فمن خلال بيانات حساب الطالب يستطيع تسجيل دخول توكَلنا، والاستعلام عن نتائج قياس.

كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج قياس من خلال حساب المستفيد على رابط e-services.etec.gov.sa، وقد أوضح مركز قياس أن نتائج اختبار التحصيلي 1442 سوف يتم إرسالها على عنوان البريد الإلكتروني المسجل في النظام.

الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي عبر توكلنا

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 الفترة الأولى فور ظهورها، وذلك من خلال تثبيت التطبيق على الجوال من المتجر الإلكتروني، لذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق توكَلنا على الهاتف الجوال. النقر على الأيقونة الخاصة نتائج اختبار التحصيلي قياس. النقر على إظهار النتيجة. الانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

الاستعلام عن نتَائج اختبار التحصيلي عبر مركز قياس

هناك طريقة أخرى وهي الأساسية للاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 عبر مركز قياس، من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول مركز قياس. كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على خيار الاختبارات، ومنها اختيار اختبار التحصيل الدراسي. الضغط على أيقونة إظهار نتائج اختبار التحصيلي 1442.

أعلن مركز قياس أن نتائج اختبار التحصيل الدراسي متاحة عبر رابط تطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa.

تعد هذه الخدمات من بين الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا للمواطنين في سبيل توفير الوقت والمجهود.

يجب تحديث تطبيق توكلنا بصورة مستمرة من أجل تحقيق أفضل استفادة من الخدمات المقدمة غبر التطبيق.

رابط نتائج قياس في توكلنا

في النهاية نكون قدمنا طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي في توكلنا “الفترة الأولى”، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام من خلال مركز قياس.