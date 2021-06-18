موعد الاختبار التحصيلي الفترة المسائية قياس 1442

إعلان نتائج اختبار التحصيلي عبر قياس ونظام توكلنا للمرحلة الأولى، فور الانتهاء من الاختبارات التحصيل الدراسي للفترة الأولى تم الإعلان عن النتائج، ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع قياس أو عبر تطبيق توكلنا وذلك للعام الدراسي 1442، الاختبارات لجميع الطلاب عن مدى مهارتهم واستيعابهم على ما تم دراسته، وهذه الاختبارات تظهر في خلال شهر من تاريخ انتهاء الاختبار التحصيلي، وهذه النتيجة للمرحلة الأولى، وسيتم إرسال جميع النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام، وهذا ما أعلن عنه المركز الوطني للقياس حتى يحصل جميع الأفراد على نتائجهم سريعا.نتائج اختبار التحصيلي
احصل على نتيجة اختباراتك من خلال موقع قياس أو من تطبيق توكلنا بخطوات بسيطة، قم بإنزال تطبيق توكلنا، والتسجيل بالتطبيق، وتسجيل الدخول واختيار إيقونة النتائج وفور تسجيلك بالبريد الإلكتروني الخاص بتسجيلك بالنظام ستظهر في الحال، على العلم بأنه قد تم تقديم شكاوى بسب عدم استمرار التطبيق والتعثر في فتحه ليحصل على نتائج التحصيلي، وقد أعلن عدد من المسئولين بأنه في حالة وجود خلل يتم التواصل لمعرفة نتائج الاختبارات من خلال الحساب الرسمي لموقعهم على تويتر، ويمكنك أيضا من خلال الموقع الرسمي لقياس الحصول على نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى بعد الدخول بالبريد الخاص بك من خلال نقطة الدخول الموجودة في موقع قياس، وستحصل على النتائج بإجراءات سريعة وبسيطة.التسجيل في اختبار التحصيلي
يمكنك أن تقوم بالتسجيل في الاختبارات والتي تقام مرتين خلال السنة، وتحصل على نتائج المهارات والاختبارات في فترة شهر بعد الانتهاء منها، ذلك لتحصل على الأفضل دائما، هذا ومن خلال موقع قياس يمكنك أن تقوم بالتسجيل في خطوات بسيطة، واختيار الاختبار بداخل المملكة العربية السعودية، أو خارج المملكة، وكما أنه سيتم اختيار الاختبار ورقي أو محاسبة، كما أنه سيمكنك أختيار طريقة الدفع للاختبار عن طريق البطاقة الائتمانية، أو عن طريق بطاقة سداد، كل هذا من اختيارك عند التسجيل لأول مره في موقع قياس بالبريد الإلكتروني، مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة بجميع الخانات، لتحصل على اختبارك دون تعثر، مع الدفع سريعا حتى لا تنتهي المدة المقررة وتتعثر في الحصول على اختباراتك.الاختبار التحصيلي المسائي
تم الإعلان عبر موقع قياس عن بداية الاختبار التحصيلي اليوم 18 يونيو 2021 على أنه من المقرر بداية الاختبار في تمام الساعة الثامنة مساء، ويرجى من جميع المستفيدين تحميل تطبيق توكلنا قبل الذهاب إلى مقر الجنة، وأنه سيتم أخذ طلبات الاختبار التحصيلي من بعد صلاة المغرب ويغلق في الساعة 7:45، وسيبدأ الاختبار الساعة الثامنة مساء اليوم.
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إعلان نتائج اختبار التحصيلي عبر قياس ونظام توكلنا للمرحلة الأولى، فور الانتهاء من الاختبارات التحصيل الدراسي للفترة الأولى تم الإعلان عن النتائج، ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع قياس أو عبر تطبيق توكلنا وذلك للعام الدراسي 1442، الاختبارات لجميع الطلاب عن مدى مهارتهم واستيعابهم على ما تم دراسته، وهذه الاختبارات تظهر في خلال شهر من تاريخ انتهاء الاختبار التحصيلي، وهذه النتيجة للمرحلة الأولى، وسيتم إرسال جميع النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام، وهذا ما أعلن عنه المركز الوطني للقياس حتى يحصل جميع الأفراد على نتائجهم سريعا.نتائج اختبار التحصيلي
احصل على نتيجة اختباراتك من خلال موقع قياس أو من تطبيق توكلنا بخطوات بسيطة، قم بإنزال تطبيق توكلنا، والتسجيل بالتطبيق، وتسجيل الدخول واختيار إيقونة النتائج وفور تسجيلك بالبريد الإلكتروني الخاص بتسجيلك بالنظام ستظهر في الحال، على العلم بأنه قد تم تقديم شكاوى بسب عدم استمرار التطبيق والتعثر في فتحه ليحصل على نتائج التحصيلي، وقد أعلن عدد من المسئولين بأنه في حالة وجود خلل يتم التواصل لمعرفة نتائج الاختبارات من خلال الحساب الرسمي لموقعهم على تويتر، ويمكنك أيضا من خلال الموقع الرسمي لقياس الحصول على نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى بعد الدخول بالبريد الخاص بك من خلال نقطة الدخول الموجودة في موقع قياس، وستحصل على النتائج بإجراءات سريعة وبسيطة.التسجيل في اختبار التحصيلي
يمكنك أن تقوم بالتسجيل في الاختبارات والتي تقام مرتين خلال السنة، وتحصل على نتائج المهارات والاختبارات في فترة شهر بعد الانتهاء منها، ذلك لتحصل على الأفضل دائما، هذا ومن خلال موقع قياس يمكنك أن تقوم بالتسجيل في خطوات بسيطة، واختيار الاختبار بداخل المملكة العربية السعودية، أو خارج المملكة، وكما أنه سيتم اختيار الاختبار ورقي أو محاسبة، كما أنه سيمكنك أختيار طريقة الدفع للاختبار عن طريق البطاقة الائتمانية، أو عن طريق بطاقة سداد، كل هذا من اختيارك عند التسجيل لأول مره في موقع قياس بالبريد الإلكتروني، مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة بجميع الخانات، لتحصل على اختبارك دون تعثر، مع الدفع سريعا حتى لا تنتهي المدة المقررة وتتعثر في الحصول على اختباراتك.الاختبار التحصيلي المسائي
تم الإعلان عبر موقع قياس عن بداية الاختبار التحصيلي اليوم 18 يونيو 2021 على أنه من المقرر بداية الاختبار في تمام الساعة الثامنة مساء، ويرجى من جميع المستفيدين تحميل تطبيق توكلنا قبل الذهاب إلى مقر الجنة، وأنه سيتم أخذ طلبات الاختبار التحصيلي من بعد صلاة المغرب ويغلق في الساعة 7:45، وسيبدأ الاختبار الساعة الثامنة مساء اليوم.
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