جدة - نرمين السيد - أعلنت فرق الإنقاذ فى جزر الكنارى، اليوم الجمعة، مصرع 3 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة حامل، إضافة إلى فقدان 5 آخرين فى انقلاب مركب للمهاجرين فى حزر الكنارى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 3 أشخاص وفقدان 5 آخرين بعد غرق مركب للمهاجرين فى جزر الكنارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.