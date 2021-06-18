الحريرى يلمح إلى اعتذاره عن تشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد سعد الحريرى، المكلف بتشكيل حكومة جديدة فى لبنان، اليوم الجمعة، أن تأليف الحكومة أولوية، إلا أنه أشار إلى الاعتذار عن التكليف كخيار مطروح إذا كان يسهل تشكيل حكومة جديدة.





وفى منشورات عبر "تويتر"، قال الحريرى: "الأولوية للتأليف قبل الاعتذار، الذى يبقى خيارًا مطروحًا، وهو ليس هروبًا من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطنى، إذا كان يسهل تأليف حكومة جديدة، يُمكن أن تساهم فى إنقاذ البلد". وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون كلف الحريرى بتشكيل الحكومة اللبنانية فى 22 أكتوبر الماضى، خلفًا لحكومة حسان دياب التى استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الماضى. ورفع الحريرى تشكيلة حكومية من 18 وزيرًا إلى الرئيس فى 9 ديسمبر الماضى، إلا أن عون لم يرض بها. ولم يقدم الحريرى بعدها للرئيس عون أى تشكيلة حكومية.

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