أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ على الشرجبي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ على الشرجبيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /علي حسن ناصر الشرجبي، احد الشخصيات الاجتماعية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والإصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / محمد علي حسن ناصر الشرجبي، عضو المجلس المحلي بمديرية عنس الدائرة 196 واخوانه، وكافة ال الشرجبي، عزلة الشرجبي بمديرية عنس محافظة ذمار، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

