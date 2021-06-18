جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، قرارًا برفع اليونان وفرنسا وسويسرا وبلجيكا من قائمة المناطق ذات الخطورة الوبائية، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا فى هذه الدول.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا ترفع 4 دول من قائمة الخطر الوبائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.