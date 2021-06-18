اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وذكرت لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت الرصاص المطاطى باتجاه المصلين، ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين، بينهم صحفيين، خلال محاولة لقمع مسيرة داخل المسجد الأقصى.

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