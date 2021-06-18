وكان جونسون أعلن تأجيل إنهاء قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة كورونا فى إنجلترا لمدة 4 أسابيع، مع العمل على تسريع جرعات اللقاح الثانية، قائلاً إن الوقت الإضافى قد يمنع الآلاف من الوفيات غير الضرورية.
ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال جونسون إن البيانات تظهر أن هناك حاجة لجرعتين من اللقاح لمكافحة سلالة "دلتا" الجديد من الفيروس، مؤكدًا على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت لمنح ملايين الأشخاص جرعات ثانية.
وكشفت بيانات هيئة الصحة العامة فى بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة فى الإصابات الأسبوعية بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا، بعد تأجيل رئيس الوزراء بوريس جونسون الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون: واثق من تخفيف قيود كورونا فى بريطانيا بحلول 19 يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.