جونسون: واثق من تخفيف قيود كورونا فى بريطانيا بحلول 19 يوليو

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ثقته بأن المملكة المتحدة ستتمكن من تخفيف قيود كورونا بحلول 19 يوليو المقبل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان جونسون أعلن تأجيل إنهاء قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة كورونا فى إنجلترا لمدة 4 أسابيع، مع العمل على تسريع جرعات اللقاح الثانية، قائلاً إن الوقت الإضافى قد يمنع الآلاف من الوفيات غير الضرورية.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال جونسون إن البيانات تظهر أن هناك حاجة لجرعتين من اللقاح لمكافحة سلالة "دلتا" الجديد من الفيروس، مؤكدًا على ضرورة إتاحة المزيد من الوقت لمنح ملايين الأشخاص جرعات ثانية.

وكشفت بيانات هيئة الصحة العامة فى بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة فى الإصابات الأسبوعية بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا، بعد تأجيل رئيس الوزراء بوريس جونسون الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.