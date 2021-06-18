بريطانيا: زيادة كبيرة فى إصابات سلالة دلتا من كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الصحة العامة فى بريطانيا، اليوم الجمعة، عن زيادة كبيرة فى الإصابات الأسبوعية بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، تأجيل إنهاء قيود الإغلاق العام فى البلاد.





ووفقًا لبيانات هيئة الصحة العامة، سجلت بريطانيا 33.630 إصابة جديدة بسلالة دلتا خلال الأسبوع المنتهى فى 16 يونيو الجارى، ما يرفع حصيلة الإصابات فى المملكة المتحدة إلى 75.953 حالة مؤكدة، بزيادة 79%. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تشكل السلالة دلتا حاليًا 91% من الإصابات، ما جعل جونسون يعلن خططًا لتسريع التطعيم، بحصول جميع البالغين على جرعة من اللقاح ضد كورونا، بحلول 19 يوليو، وهو الموعد الجديد المحدد لإنهاء قيود مكافحة الجائحة فى إنجلترا.

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