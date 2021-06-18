كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021 tharwa.education.gov.dz عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021، من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي هو طريقة كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021، وكان ذلك بعدما اعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج من المقرر أن تصدر إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من افضل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، على أن تكون تلك النتائج لجميع الصفوف وجميع الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، على أن تصدر النتائج من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص للاستعلام عن النتائج إلكترونيًا حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين الطلاب.

كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021

لقد اعلنت وزارة التربية الوطنية أنه حاليا قد تم كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021 إلكترونيًا، حيث يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم، أما عن نتيجة المرحلة الثانوية فإنها من المقرر ان تصدر قبل يوم 20 يونيو/جوان الحالي، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ قليل أن النتائج من المقرر أن تكون متوافرة على الموقع خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الآن دخول أولياء التلاميذ والإستعلام عن نتائج التعليم الإبتدائي لذويهم ومتابعة كشف النقاط الخاص بهم ولكن بعد التسجيل في الموقع بالبداية وذلك من رابط أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية، وللتعرف على باقي التفاصيل تابعونا.

رابط وخطوات كشف نقاط التعليم الابتدائي 2021

يمكن الان لجميع الطلاب في جميع مناطق الجزائر القيام بكشف نقاط التعليم الابتدائي 2021 خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية: